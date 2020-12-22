Онищенко оценил возвращение вытрезвителей в России

Следующим шагом после возрождения вытрезвителей должно стать введение лечебно-трудовых профилакториев для алкоголиков, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва».

По словам депутата, возвращение вытрезвителей является правильным решением, ведь хронические алкоголики издеваются над своими женами и детьми. Онищенко оценил, что каждую зиму до 10 тысяч человек замерзают в состоянии алкогольного опьянения. «Этих людей нужно находить, создавать им условия, чтобы они хотя бы не погибали», — сказал он.

Он также выступил против содержания вытрезвителей за счет федерального бюджета, поскольку «это значило бы забирать эти деньги у врачей, учителей, многодетных семей».

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который восстанавливает систему медицинских вытрезвителей в России. Правительство будет определять общие правила организации деятельности таких учреждений. Вытрезвители ликвидировали в 2011 году.