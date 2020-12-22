Россия
 
Последние новости
Анонсирована отмена системы накопительных пенсий
Около десяти машин скорой помощи проехались по селу и напугали россиян
Житель Подмосковья сделал селфи на высоковольтной линии и умер 
Объявлены самые популярные передачи 2020 года
Евросоюз запретил поездки в Великобританию
Лукашенко пообещал решить вопрос со въездом главы белорусских католиков
«Рабочему-мутанту» с башни гостиницы в Москве вернули исторический облик 
Российский врач описал идеальный вытрезвитель
В США увидели в России самый уродливый корабль в мире
Новости партнеров
Прослушать новость

Онищенко оценил возвращение вытрезвителей в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Следующим шагом после возрождения вытрезвителей должно стать введение лечебно-трудовых профилакториев для алкоголиков, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва».

По словам депутата, возвращение вытрезвителей является правильным решением, ведь хронические алкоголики издеваются над своими женами и детьми. Онищенко оценил, что каждую зиму до 10 тысяч человек замерзают в состоянии алкогольного опьянения. «Этих людей нужно находить, создавать им условия, чтобы они хотя бы не погибали», — сказал он.

Он также выступил против содержания вытрезвителей за счет федерального бюджета, поскольку «это значило бы забирать эти деньги у врачей, учителей, многодетных семей».

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который восстанавливает систему медицинских вытрезвителей в России. Правительство будет определять общие правила организации деятельности таких учреждений. Вытрезвители ликвидировали в 2011 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Онищенко назвал следующим шагом после вытрезвителей возврат ЛТП
В Госдуме испугались массовой отправки россиян в вытрезвители
Госдума приняла закон о восстановлении вытрезвителей в России
Главный нарколог Минздрава объяснил необходимость возродить вытрезвители