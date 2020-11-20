Главный нарколог Минздрава объяснил необходимость возродить вытрезвители

Вытрезвители в России необходимо возродить, чтобы с их помощь спасать жизни пьяных граждан, считает главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Его слова приводит РИА Новости.

При этом финансовая ответственность за нахождение в вытрезвителях должна частично лечь на пациентов, уверен нарколог.

«Государство продает алкоголь и дает возможность людям употреблять его, но не заставляет, поэтому я думаю, что ответственность должна делиться пополам — что-то должно вложить в это государство, а что-то должен оплатить сам злоупотребляющий алкоголем», — сказал Брюн.

Он также объяснил, что в России ни одно ведомство кроме МВД не имеет права удерживать людей против их воли, поэтому необходимо отрегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

Ранее стало известно, что ночь в вытрезвителе, когда их возродят, может стоить в среднем 1,5 тысячи рублей. 5 ноября 2019 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о возвращении таких заведений.