Ургант высказался о возобновлении работы вытрезвителей в России

Советский и российский актер Андрей Ургант, отец телеведущего Ивана Урганта, высказался о законопроекте, который возобновит работу вытрезвителей в России. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Артист сказал, что данный закон его не коснется. Он объяснил это тем, что предпочитает употреблять алкоголь дома: «Не будет человек с известным лицом ходить выпивший по городу — это неправильно».

Ургант также поделился мнением о советских вытрезвителях и предположил, что возобновлять их работу — несвоевременная и плохая идея: «Я думаю, что поздно. Как некоторые говорят: "Позняк метаться". Когда-то вытрезвители были, и там пьяных избивали, отбирали все имущество, деньги, паспорта и голыми выпускали оттуда».

Актер известен по ролям в отечественных сериалах «Улицы разбитых фонарей-2», «Мастер и Маргарита», а также по серии фильмов «Любовь-морковь».

22 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который восстанавливает систему медицинских вытрезвителей в России. Данные учреждения ликвидировали в 2011 году во время реформы МВД, а работу с нетрезвыми перепоручили больницам. В ряде регионов есть вытрезвители на базе медицинских, социальных и других госучреждений, но их деятельность законодательно не регулируется.