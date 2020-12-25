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Оценена вероятность работодателя узнать о попадании сотрудника в вытрезвитель

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Фото: Александр Колбасов / ТАСС

Работодателей не будут оповещать о попадании их сотрудников в медвытрезвитель. Так эту вероятность оценил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, сообщает РИА Новости.

«Законом это не предусмотрено», — сказал сенатор, отвечая на вопрос коллеги Людмилы Нарусовой. Она спрашивала, сохранится ли советская традиция информировать начальство о нахождении работника в вытрезвителе.

Рязанский уточнил, что знать об инциденте будет участковый инспектор, который должен донести информацию до родственников.

25 декабря Совфед одобрил закон о возрождении системы вытрезвителей в России. С начала 2021 года регионы получат право создавать медицинские вытрезвители «на принципах партнерства с частными организациями». Средняя цена ночи в таком учреждении составит около 1,5 тысячи рублей.

Вытрезвители были ликвидированы в 2011 году во время реформы МВД. Работу с нетрезвыми гражданами перепоручили больницам. В некскольких российских регионах есть вытрезвители на базе медицинских, социальных и других учреждений, но их деятельность законодательно не регулируется.

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