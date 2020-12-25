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Совет Федерации одобрил закон о возвращении вытрезвителей

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Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Совет Федерации одобрил закон о возвращении в России системы вытрезвителей. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает РИА Новости.

Ранее закон был принят Государственной Думой. Он предполагает, что с начала 2021 года регионы получат возможность создавать медицинские вытрезвители «на принципах партнерства с частными организациями». Предполагается, что прежде чем поместить человека в вытрезвитель, его осмотрит медработник.

Средняя цена ночи в вытрезвителе составит около 1,5 тысячи рублей. Точную стоимость регионы будут устанавливать самостоятельно, поскольку средства на содержание этих учреждений им придется брать из своих бюджетов.

Вытрезвители ликвидировали в 2011 году во время реформы МВД, работу с нетрезвыми гражданами перепоручили больницам. В ряде регионов существуют вытрезвители на базе медицинских, социальных и других учреждений, однако их деятельность законодательно не регулируется.

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