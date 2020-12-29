Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон наделяет сотрудников полиции правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений.

В документе говорится, что в связи с остротой сложившейся ситуации в некоторых российских регионах началось создание создание специализированных муниципальных или региональных учреждений для оказания помощи россиянам, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и не имеют способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

25 декабря Совет Федерации одобрил закон о возрождении системы вытрезвителей в России. С начала 2021 года регионы получат право создавать медицинские вытрезвители «на принципах партнерства с частными организациями». Средняя цена ночи в таком учреждении составит около 1,5 тысячи рублей.

Вытрезвители были ликвидированы в 2011 году во время реформы МВД. Работу с нетрезвыми гражданами перепоручили больницам. В некскольких российских регионах есть вытрезвители на базе медицинских, социальных и других учреждений, но их деятельность законодательно не регулируется.