Сотрудник ГИБДД подстрелил россиянку в попытке остановить автомобиль

Сотрудник ГИБДД подстрелил 16-летнюю россиянку в попытке остановить автомобиль водитель которого не остановился по требованию полицейского. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 17 апреля.

Инцидент произошел в Туве накануне днем. По предварительной информации, в Барун-Хемчикском районе республики инспектор ДПС стрелял в автомобиль ВАЗ-2106, всего он произвел в сторону автомобиля четыре выстрела. В результате ранение получила 16-летняя жительница города Ак-Довурак.

Пострадавшая была госпитализирована, на данный момент ее здоровью ничего не угрожает.

14 апреля в Казани полицейский смертельно ранил мужчину при задержании. Прибывшие по адресу правоохранители установили, что 29-летний пьяный мужчина избивает сожительницу. Дебошир попытался отобрать табельный пистолет у правоохранителя.

2 апреля в Республике Алтай полицейский ради развлечения расстрелял табун лошадей и стал фигурантом уголовного дела. Ущерб от его действий оценили в 1,3 миллиона рублей.

В декабре прошлого года в Москве полицейский ранил из травмата несовершеннолетнюю девочку.