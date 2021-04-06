Студент сыграл в русскую рулетку и проиграл

В бразильском муниципалитете Жанауба, штат Минас-Жерайс, 20-летний студент юридического факультета погиб во время игры в русскую рулетку. Об этом пишет LADBible.

Согласно сообщениям местной военной полиции, Кадес Эмануэль Пимента Сантос Норте (Cades Emanuel Pimenta Santos Norte) скончался 1 апреля от огнестрельного ранения в голову.

Друг покойного рассказал, что студент позвал его к себе домой, чтобы послушать музыку и выпить. Когда приятель пришел к Норте, у него в руках был револьвер 38-го калибра. Друзья решили сыграть в русскую рулетку с одним патроном в барабане. Сначала бразилец дважды рискнул жизнью сам, а затем передал оружие Норте. Тот проиграл и погиб.

Его друг утверждает, что до этого они играли в русскую рулетку как минимум четыре раза за шесть лет знакомства.

Полиция пока не определила, кому принадлежал револьвер. Пока неизвестно, будут ли полицейские продолжать расследование. Виновником произошедшего признали самого Норте.

Ранее сообщалось, что в американском штате Пенсильвания мужчина сыграл со знакомым в русскую рулетку, в отличие от него остался жив и сел в тюрьму. Его признали виновным в том, что он безрассудно подвергал человека опасности