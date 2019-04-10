Американец выиграл в русскую рулетку и сел в тюрьму

В американском штате Пенсильвания вынесен приговор мужчине, который сыграл со знакомым в русскую рулетку и остался жив. Об этом сообщает Associated Press.

55-летний Рэнди Хилл (Randy Hill) и его сосед, 42-летний Роберт Рональд Литц-младший (Robert Ronald Litz Jr.) из города Лок-Хейвен решили сыграть в русскую рулетку после употребления алкоголя. Хилл принес заряженный револьвер и отдал его Литцу. Тот сделал первый выстрел и погиб.

Поскольку Литц получил оружие от Хилла, мужчину уличили в том, что он безрассудно подвергал человека опасности. Кроме того, Хилл обвинялся в правонарушениях, связанных с наркотиками и оружием. Суд приговорил его к лишению свободы на шесть лет с правом выйти через три года по условно-досрочному освобождению.

В 2018 году сообщалось, что жительница Бразилии погибла в результате игры в русскую рулетку. Она и ее бойфренд по очереди направляли друг на друга револьвер с одним патроном и нажимали спусковой крючок.

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