Девушка сыграла с бойфрендом в русскую рулетку и проиграла

Жительница Бразилии погибла в результате игры в русскую рулетку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

27-летний бойфренд оставил смертельно раненную девушку в больнице и, не дожидаясь развязки, скрылся на окровавленном автомобиле. Машина успела доехать до соседнего региона, где ее остановила полиция. Бойфренд, который, по словам водителя, направлялся в безопасное место, был арестован. Кроме того, полиции удалось отыскать двух свидетелей происшествия. У одного из них нашли наркотики и арестовали.

Согласно основной версии, 18-летняя девушка погибла во время игры в русскую рулетку. Она и ее бойфренд по очереди направляли друг на друга револьвер с одним патроном и нажимали спусковой крючок. Местная пресса утверждает, что арестованный объясняет произошедшее несчастным случаем.

В 2017 году сообщалось, что в Подмосковье погиб гражданин Белоруссии, сыгравший в русскую рулетку при помощи револьвера, в котором оставались четыре патрона.

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