Белорус сыграл в русскую рулетку в Подмосковье и погиб

В подмосковной деревне Тимонино в Волоколамском районе обнаружили труп мужчины, решившего сыграть в русскую рулетку, сообщает телеканал «360».

Вечером 9 января 36-летний гражданин Белоруссии приехал в гости к знакомому. Во время распития алкогольных напитков он достал сигнальный револьвер, переделанный под боевые патроны, и сделал несколько выстрелов в потолок. После этого он предложил сыграть в русскую рулетку, раскрутил барабан и выстрелил себе в висок.

Оружие, в барабане которого находились четыре стреляные гильзы и три патрона, изъяли с места происшествия, отметил источник канала.

По факту произошедшего проводится проверка, уточняет РЕН ТВ.

В июне 2016 года в Москве мужчина решил сыграть в русскую рулетку, распивая спиртное со своим знакомым. После выстрела из травматического пистолета он был госпитализирован с огнестрельным ранением головы.

В мае того же года в Орле 43-летний звукорежиссер погиб при игре в русскую рулетку со знакомым. После первого выстрела произошла осечка.