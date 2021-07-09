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Водитель на BMW сбил двоих детей в Москве

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Фото: pixabay.com

В Москве водитель на автомобиле BMW сбил двоих детей. Об этом сообщает столичное управление Госавтоинспекции в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Металлургов на востоке города. 13-летняя девочка и 15-летний мальчик переходили дорогу в неположенном для этого месте, где на них совершил наезд водитель. При этом ближайший нерегулируемый пешеходный переход находился в 50 метрах от места ЧП.

Водитель с места происшествия не скрывался. По предварительным данным, дети получили несерьезные травмы. Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту аварии, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сочи уволили полицейского, который прикинулся безработным после того, как насмерть сбил туристку. 6 июля 2021 года в два часа ночи 21-летняя девушка перебегала через дорогу в неположенном месте на улице Ленина. Ехавший за рулем автомобиля полицейский не успел затормозить и сбил ее. В разговоре с полицейскими водитель представился местным безработным. Однако когда мужчину проверили по базе, выяснилось, что он — сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) территориального отдела внутренних дел Сочи.

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