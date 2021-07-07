Частный самолет заходил на посадку и насмерть сбил косившую траву женщину

В Канаде частный самолет заходил на посадку и насмерть сбил женщину, которая косила траву у взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 27-летняя сотрудница аэродрома Сен-Эспри ехала на специальном тракторе-газонокосилке, когда в нее врезался одномоторный учебно-тренировочный самолет Nanchang CJ-6. Инцидент произошел в понедельник, 5 июля, в 35 километрах от Монреаля.

После аварии женщина была доставлена в больницу, где через некоторое время скончалась от полученных травм. Пилот самолета, по совместительству его владелец, не пострадал, но его госпитализировали в шоковом состоянии. Отмечается, что на крыле летательного аппарата были обнаружены повреждения.

Как заявил следователь Совета по транспортной безопасности Саймон Сен-Пьер (Simon St-Pierre), в момент происшествия видимость была достаточной, чтобы совершить безопасную посадку.

Также он добавил, что по факту смерти женщины будет проведено расследование. «На выяснение обстоятельств могут потребоваться недели или месяцы», — рассказал изданию Сен-Пьер.

В прошлом году американский пассажирский лайнер сбил человека во время посадки. По словам пилота, он заметил постороннего человека на взлетно-посадочной полосе, а позже сотрудник наземной службы нашел там его тело.