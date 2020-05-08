Пассажирский лайнер насмерть сбил человека на посадочной полосе

Пилот американской авиакомпании Southwest Airlines сбил человека, будучи за штурвалом самолета Boeing 737. Об этом сообщает New York Pоst.

Авария произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Далласа в Остин, штат Техас. По словам командира воздушного судна, при посадке в аэропорту он заметил постороннего человека на взлетно-посадочной полосе (ВПП), а позже сотрудник наземной службы нашел там его тело.

Представитель аэропорта Брайс Дьюби (Bryce Dubee) заявил, что неизвестный мужчина не мог находиться на работающей ВПП. Власти работают над тем, чтобы выяснить подробности происшествия.

В августе 2019 года самолет российской авиакомпании S7 сбил пять фонарных столбов при вылете из аэропорта Домодедово. Инцидент произошел рано утром, когда Boeing 737-800, летевший в Симферополь, набирал скорость перед взлетом. В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что лайнер разбил пять осветительных приборов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!