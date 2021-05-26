Российский военный самолет сбил пять фонарей при взлете и продолжил полет

Российский военный самолет сбил пять фонарей при взлете в аэропорту Екатеринбурга и продолжил полет, передает Telegram-канал «112».

Знакомые с ситуацией источники сообщили, что 25 мая около 17:00 самолет Минобороны Ту-134 сбил несколько столбов освещения на взлетно-посадочной полосе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. После инцидента лайнер продолжил полет. Данных о пострадавших нет.

Отмечается, что в результате похожего происшествия 7 сентября 2011 года самолет Як-42 разбился рядом с аэропортом Туношна в Ярославской области — при взлете он столкнулся с радиомаяком. На борту рейса находилась хоккейная команда «Локомотив» — всего в авиакатастрофе погибло 43 человека, включая членов экипажа.

Ранее в апреле самолет при посадке выкатился за пределы взлетной полосы в Пулково. Уточнялось, что пассажиров на борту не было, пострадавших в результате происшествия нет.