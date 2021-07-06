Российский полицейский на Porsche Cayenne совершил смертельное ДТП

В подмосковном городе Мытищи бывший полицейский, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, совершил смертельное ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в аварии погибла женщина. Возбуждено уголовное дело. Расследованием занимаются следователи МВД.

9 июня сообщалось, что в Татарстане пьяный сотрудник полиции сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе. Водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara при повороте направо не предоставил преимущество пешеходу с самокатом, переходящему проезжую часть дороги. В результате ДТП пострадал восьмилетний ребенок, он получил ушибы и ссадины, после оказания медпомощи его отпустили домой.