Россия
 
Последние новости
Украина подсчитала потери от «Северного потока-2»
В Госдуме оценили угрозы Украины в адрес Белоруссии за полеты в Крым
Возле особняка принца Гарри откопали человеческие останки
Елизавету II уличили в расовой дискриминации на протяжении десятилетий
Новый Хабиб сравнил себя с Мохаммедом Али и был высмеян подписчиками
Осужденный за убийство 13-летней девочки россиянин попросил оправдать его
14-летняя девочка покончила с собой после группового изнасилования на кладбище
Швейцария назвала условия аккредитации СМИ на переговоры Байдена с Путиным
Раскрыты детали отмененной S.T.A.L.K.E.R. 2
Новости партнеров

Российский полицейский выехал на встречку и врезался в коллегу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В Адыгее полицейский выехал на встречную полосу и врезался в машину, за рулем которой оказался его коллега по правоохранительным органам, сообщает 93.ru.

Инцидент произошел утром 2 июня в Теучежском районе республики. 23-летний местный полицейский на личной «Ладе Гранта» не справился с управлением, машину занесло и отбросило с обочины на встречную полосу.

«Гранта» врезалась в другую модель «АвтоВАЗа» — «Приору», за рулем которой тоже был полицейский, из соседнего Краснодарского края. Он также ехал на личном автомобиле. Одна из машин вылетела на отбойник и повисла на нем.

Пострадал работник МВД из Адыгеи, его госпитализировали. По предварительным данным, оба водителя были трезвыми. По факту ДТП проводится проверка.

В феврале сообщалось, что в Уэльсе женщина-полицейский посетила запрещенную из-за карантина семейную вечеринку, напилась, села за руль, превысила скорость и врезалась в здание.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полицейский из Адыгеи выехал на встречку и врезался в полицейского с Кубани
Женщина-полицейский посетила запрещенную вечеринку, напилась и врезалась в дом
Российский полицейский выехал на встречку и насмерть сбил подростков на скутере