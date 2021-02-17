Женщина-полицейский посетила запрещенную вечеринку, напилась и врезалась в дом

В валлийском регионе Южный Уэльс, Великобритания, женщина-полицейский посетила запрещенную из-за карантина семейную вечеринку, напилась и устроила ДТП. Об этом сообщает The Sun.

24-летнюю констебль Тасю Стивенс уличили в нарушении карантина, введенного в стране из-за COVID-19. В ночь на 26 апреля прошлого года она пошла в гости к родственникам, проигнорировав распоряжение властей не покидать дома, и выпила алкоголь. Несмотря на опьянение, она села за руль, превысила скорость и врезалась в здание.

Отмечается, что в апреле 2020 года на территории Уэльса действовал строгий режим самоизоляции: гражданам запрещалось собираться компаниями как дома, так и на улице, чтобы не допускать распространение новой коронавирусной инфекции.

Слушание по делу Стивенс состоится на следующей неделе в округе Бридженд. Женщину могут отстранить от полицейской службы, если ее признают виновной.

Ранее сообщалось, что в английском городе Эксетер идет разбирательство дела о женатом полицейском, которого обвиняют в сексе с тремя женщинами. Он ушел в отставку после выдвинутых против него обвинений.