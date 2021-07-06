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В Москве машина без номеров насмерть сбила дочь российского экс-министра

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Москве машина без номеров насмерть сбила дочь экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева, пересекавшую дорогу на электросамокате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что погибшую зовут Алсу Фардиева. По другой информации, девушка — полная тезка дочери бывшего министра.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, авария произошла по адресу Мосфильмовская улица, дом 88 корпус 2. По предварительной информации, на 30-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть на самокате в неположенном месте, наехал автомобиль BMW.

В пресс-службе ГУМВД по Москве уточнили, что женщина ехала на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Она умерла на месте от полученных травм. По факту произошедшего организована проверка.

Агентство отмечает, что на официальном портале органов местного самоуправления Казани сначала появились соболезнования Фардиеву в связи с гибелью его дочери, но позднее публикацию удалили.

Фардиев занимал должность заместителя премьер-министра Татарстана, министра энергетики республики в 2010-2012 годах. С 1999-2010 годах он был генеральным директором компании «Татэнерго».

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