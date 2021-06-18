Россиян предупредили о новом способе мошенничества с электросамокатами

Эксперты компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone предупредили россиян о новом способе мошенничества с арендными электросамокатами, который появился в сети. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в компании, в мае стали появляться объявления о продаже взломанных аккаунтов пользователей арендных электросамокатов, а в июне — инструкции о том, как использовать аренду самокатов «бесплатно и легально», в которых мошенники рассказывают, «как кататься на самокате весь день за 250 рублей».

Кроме того, пользователям предлагают лайфхаки о том, как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита, и объявления о продаже промокодов. Также злоумышленники рассказывают о нестандартных методах регистрации новых пользователей, предлагают задействовать клонеры приложений, авторизацию с помощью чужих sim-карт и оплату залога виртуальной банковской картой.

Стоимость таких инструкций может стоить от одной до трех тысяч рублей. Директор по росту Bi.Zone Рустэм Хайретдинов предупредил, что подобные объявления могут оказаться обманом, а продавец место обещанной «бесплатной схемы» исчезнет с вашими деньгами. При этом, воспользовавшись одной из предложенных мошеннических схем, человек становится ее соучастником. Это грозит уголовной ответственностью.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что количество дорожных происшествий с участием электросамокатов с января по май по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло почти на 200 процентов. С января по май 2021 года в стране зарегистрировано 112 таких ДТП, два человека погибли, еще 119 — пострадали. Волк уточнила, что правовой статус электросамокатов до сих пор не определен. Разработкой необходимого проекта постановления занимается Минтранс.