В ГИБДД предложили ввести минимальный возраст для пользования самокатами

Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил ввести минимальный возраст для пользования самокатами, чтобы избегать участившиеся аварии. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Черников пояснил, что важно законодательно урегулировать новый вид транспорта, так как электросамокаты могут быть опасны в потоке людей.

«Возрастной порог — не младше семи лет. Специальные средства защиты также должны быть», — заявил глава ГИБДД.

Он также обратился к родителям с просьбой обращать внимание на мощность самоката, который они покупают своему ребенку.

Ранее в МВД рассказали об удвоившемся числе ДТП с самокатами. Количество дорожных происшествий с участием электросамокатов с января по май по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло почти на 200 процентов. С января по май 2021 года в стране зарегистрировано 112 таких ДТП, два человека погибли, еще 119 — пострадали.

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