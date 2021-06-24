За последний год россияне резко стали покупать электросамокаты, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные розничных сетей и маркетплейсов. Их продажи выросли в несколько раз.

По подсчетам российского филиала маркетплейса AliExpress, за последние шесть месяцев продажи электросамокатов в России выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Mobile Research Group, в свою очередь, приводит статистику о 320 тысячах проданных в стране электросамокатах с начала календарного года — против 100 тысяч годом ранее. «М.Видео-Эльдорадо» отмечает рост продаж на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Собеседники издания из числа специалистов связывают такую тенденцию с появившейся модой на электросамокаты и расширением модельного ряда большинством производителей.

В 2021 году в российских городах произошло сразу несколько инцидентов с участием электросамокатов. Это привело к серьезным ограничениям на пользование сервисами аренды этого вида транспорта в Москве и Санкт-Петербурге.