В российском городе два самокатчика столкнулись лоб в лоб на пустой улице

Два электросамокатчика на скорости столкнулись лоб в лоб на пустой площади в центре Астрахани. Фрагмент записи с камер видеонаблюдения опубликован в Telegram-канале Baza.

На кадрах видно, как два водителя электросамокатов и один пассажир на довольно высокой скорости мчатся навстречу друг другу напротив памятника Владимиру Ленину. В какой-то момент они, очевидно, не успели разминуться, поздно заметив друг друга, и на полной скорости столкнулись прямо посреди почти безлюдной улицы.

Молодые люди после столкновения рухнули на землю — они получили серьезные травмы. На помощь водителям пришли прохожие, которые вызвали скорую помощь.

В начале июня власти нескольких регионов, среди которых Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, приняли решение о жестком регулирования электросамокатов. Они ограничили скорость до почти пешеходной в центральных районах городов, а в некоторых местах — например, у туристических достопримечательностей — проезд на электросамокатах теперь и вовсе под запретом.

При этом, большинство россиян высказались против жесткого регулирования электросамокатов. Согласно опросу Rambler&Co, самокаты оказались самым популярным транспортным средством индивидуальной мобильности для передвижения по городу во время прогулок по городу. При этом, многие уверены, что электросамокаты станут удобнее, если в городе будет больше велодорожек для них.