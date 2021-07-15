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Пушков назвал США главным участником «холодной войны» в киберпространстве

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков назвал США главным участником «холодной войны» в киберпространстве

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал США главным участником тихой «холодной войны» в киберпространстве разных стран. Об этом она написал в своем Telegram-канале.

«Как написала британская "Файненшл таймс", "американские официальные лица и эксперты признают, что американские шпионские агентства — в частности, АНБ — постоянно занимаются той самой деятельностью по проведению хакерских атак на зарубежные правительства, по поводу которой они выражают возмущение у себя в Вашингтоне". И этим все сказано», — считает Пушков.

При этом США изображают себя жертвой кибератак извне, отметил сенатор.

Ранее 15 июля Госдепартамент США пообещал награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая могла бы помочь обнаружить иностранных хакеров, причастным к актам на объекты в США.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи в Женеве 16 июня договорились о российско-американских консультациях по вопросам кибербезопасности. В частности, Джо Байден предложил российскому коллеге помочь разобраться с хакерами внутри страны. Позже Москва передала Вашингтону предложения о восстановлении механизмов для эффективного расследования кибератак.

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