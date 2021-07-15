США предложили 10 миллионов долларов за информацию об иностранных хакерах

Госдеп США пообещал награду в 10 миллионов долларов за информацию об иностранных хакерах

Госдепартамент США пообещал награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая могла бы помочь обнаружить иностранных хакеров, устраивающих атаки на объекты в США. Об этом сообщается в Twitter-аккаунтах программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию» на русском и английском языках.

Вознаграждение предложили за информацию об атаках, которые были направлены на критическую инфраструктуру США. В их число включили взлом информационных систем, а также применение программ-вымогателей, нарушающих федеральный закон страны.

«Если у вас есть информация о таковых операциях или других кибервторжениях в критическую инфраструктуру США, свяжитесь с программой Rewards for Justice и получите возможность вознаграждения», — призвали в Госдепе. При этом в качестве канала для связи они предложили ящик в даркнете.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал принять меры против хакеров, действующих с территории России, если Москва сама этого не сделает. Он также рассказал, что Вашингтон собирает союзников для более эффективного пресечения злонамеренной деятельности в киберпространстве.