«Связанные с Россией хакеры» внезапно исчезли из даркнета

Все сайты в даркнете, имевшие отношение к «связанной с Россией» хакерской группировке REvil, внезапно были отключены. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, доступ к порталам пропал во вторник, 13 июля, около часа ночи по времени Восточного побережья США (8:00 мск).

В частности, исчез блог группировки, в котором говорилось о жертвах атак и доходах от интернет-вымогательства, а также сайты, через которые REvil вела переговоры с атакованными компаниями и получала платежи. В результате некоторые пострадавшие организации не имеют возможности договориться с хакерами и вернуть доступ к своим системам.

REvil, также известная как Sodinokibi, — группировка, которая совершает кибератаки на различные компании с помощью программ, шифрующих их данные, а потом требует выкуп за возврат доступа к ним.

9 июля состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. В ходе него президент США призвал Путина действовать решительнее в борьбе с хакерскими группами и подчеркнул, что Вашингтон готов принять все необходимые меры для защиты своего народа и критической инфраструктуры в этом вопросе.

О российско-американских консультациях по вопросам кибербезопасности президенты договорились на первой двусторонней встрече. Она прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Байден тогда предложил Путину помочь разобраться с хакерами внутри страны. Он также передал российскому президенту список запретных для кибератак секторов. Президент США добавил, что в ходе переговоров Вашингтон не грозил Москве военным ответом на кибератаки.