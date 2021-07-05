Байден использовал заметки при ответе на вопрос о русских хакерах

Президент США Джо Байден был вынужден использовать заметки, написанные его командой, при ответе на вопрос журналиста о нападении хакеров на ИТ-компанию Kaseya. Об этом сообщает Fox News.

«С учетом последнего взлома русскими, не могли бы вы сказать, что это означает...», — начал спрашивать репортер. Байден прервал журналиста, отметив, что власти пока не знают, сделали ли это русские. После этого американский лидер сделал небольшую паузу и достал лист бумаги из кармана пиджака.

«Я скажу вам, что они мне прислали», — пояснил Байден, прежде чем продолжить отвечать на вопрос. По словам президента США, виновные в кибератаке пока не определены. Он также добавил, что поручил разведке подготовить подробный отчет о произошедшем, и отметил, что завтра он будет более осведомлен в этом вопросе.

Как отмечает телеканал, пользователи сети посчитали, что Байден выглядит сбитым с толку, а происходящее является «полной катастрофой».

Ранее член палаты представителей США от Техаса Ронни Джексон, работавший врачом в Белом доме при президентстве Дональда Трампа, направил Байдену письмо с требованием пройти тест на когнитивные способности. В документе, подписанном еще 13 республиканцами из Палаты представителей, говорится об «умственном упадке и забывчивости президента», указывается на его «оплошности» и содержится призыв к Белому дому обнародовать результаты когнитивного теста Байдена.