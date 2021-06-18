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От Байдена потребовали пройти когнитивный тест

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Республиканец, член палаты представителей США от Техаса Ронни Джексон, который работал врачом в Белом доме при президентстве Дональда Трампа, направил действующему американскому лидеру Джо Байдену письмо с требованием пройти тест на когнитивные способности, чтобы доказать, что он «умственно готов» возглавлять страну. Об этом сообщается на сайте конгрессмена.

В письме бывшего врача Трампа, подписанном еще 13 республиканцами из Палаты представителей, говорится об «умственном упадке и забывчивости президента», указывается на его «оплошности» и содержится призыв к Белому дому обнародовать результаты когнитивного теста Байдена.

«Американский народ <...> заслуживают того, чтобы знать, что он может выполнять обязанности, требуемые от должности, и заслуживает полной прозрачности психического состояния своего высшего избранного лидера», — говорится в письме Джонсона, считающего, что «граждане США не доверяют президенту Байдену».

«Учитывая прецедент и явное умственное расстройство Байдена, я считаю, что ему пора пройти когнитивный тест», — пишет конгрессмен. В интервью The Hill он заявил, что Байден «не знает, что происходит, где он находится, он все время очень смущен».

В мае более 120 отставных адмиралов и генералов США написали открытое письмо, в котором выразили сомнения в честной победе Байдена на президентских выборах, а также поставили под вопрос его психическое здоровье. Они также заявили, что при демократическом Конгрессе и новой администрации Соединенные Штаты «резко повернули налево к социализму и марксистской форме тиранического правления».

До этого Белый дом заявлял, что Джо Байден расскажет о состоянии своего здоровья после того, как пройдет обследование в 2021 году. 78-летний Байден является самым старым президентом в истории США. В ходе предвыборной кампании он пообещал быть «полностью прозрачным с точки зрения здоровья». Таким образом политик ответил на риторику своего соперника на выборах Дональда Трампа, который публично сомневался в остроте ума Байдена из-за его преклонного возраста.

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