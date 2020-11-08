Политолог выразил сомнение в самостоятельном правлении Джо Байдена

Директор центра политического анализа Павел Данилин выразил сомнение в самостоятельном правлении Джо Байдена. Об этом политолог рассказал телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, политический истеблишмент раскололся еще в период прошлой предвыборной кампании. Представители Демократической и Республиканской партий, по мнению Данилина, перестали договариваться друг с другом.

«Сейчас вся американская машина элиты была заточена на то, чтобы скинуть Трампа», — отметил эксперт. По его мнению, в дальнейшем раскол в обществе будет только усиливаться.

Трампу вряд ли удастся добиться пересмотров результатов голосования. «Все ожидают, что Трамп проиграет, потому что его уже начинают предавать все его сотрудники, все его союзники», — рассказал политолог.

Также эксперт отметил, что из-за проблем со здоровьем Байдена многие решения будет принимать его команда.

Ранее политолог Николай Злобин спрогнозировал, что после победы Байдена Москва перейдет в число главных врагов Вашингтона. Такое решение, по мнению эксперта, соответствует линии его политики в последние десятилетия.