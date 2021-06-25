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Байден забыл об обрушении жилого дома с десятками пропавших под завалами

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Джо Байден
Джо Байден
Кадр: YouTube-канал Белого дома

Президент США Джо Байден во время выступления перед журналистами забыл об обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде, где под завалами пропали без вести десятки человек. Трансляция велась на YouTube-каналe Белого дома.

Американский лидер уже завершал свою речь, объясняя это тем, что ему пора садиться в вертолет. В зале поднялся гул, тогда вице-президент Камала Харрис подошла к главе государства и что-то ему сказала, вероятно, напомнила про происшествие.

«О, да, я прошу прощения. Спасибо, госпожа вице-президент», — сказал Байден. Он отметил, что отправит во Флориду федеральные силы США, если власти штата об этом попросят.

О крушении многоэтажки в Серфсайде (Surfside) стало известно утром 24 июня. Десятки человек оказались под завалами после крушения части 12-этажного жилого дома недалеко от города Майами-Бич во Флориде. По данным местных властей, спасателям удалось найти тело только одного человека.

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