Пять человек пострадали при обрушении пешеходного моста в Вашингтоне

В Вашингтоне в результате обрушения пешеходного моста пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарно-спасательную службу американской столицы.

Инцидент произошел в среду, 23 июня. Конструкция моста обрушилась на шоссе DC-295. Предполагается, что это случилось из-за столкновения автоцистерны с топливом с одной из его опор, содержимое вытекло в ливневую канализацию. Пятеро пострадавших доставлены в больницы, угрозы их жизни нет. Шоссе будет закрыто по крайней мере в течение суток.

3 мая в Мехико произошло обрушение метромоста на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos. Причиной стало столкновение автомобиля с одной из опор сооружения. Под обрушенными конструкциями оказались несколько автомобилей, которые ехали по дороге под линией метро. В результате инцидента погибли более 20 человек и около 70 пострадали.