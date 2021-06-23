Мир
 
Последние новости
Глава Крыма прокомментировал инцидент с британским эсминцем в Черном море
Франция внесла Россию в список «красных» стран из-за коронавируса
На одной из крупнейших электростанций в Белоруссии произошел пожар
В США зафиксировали около 500 случаев миокардита после американской вакцины
Vivienne Sabo купил у российского комика Telegram-канал «Бывшая» и закрыл его
В США прокомментировали сроки вывода американских войск из Афганистана
Создателя популярного антивируса обнаружили мертвым в испанской тюрьме
В России предупредили о подготовке боевиками «химической атаки» в Сирии
Священник облил кислотой семерых митрополитов на церковном суде
Новости партнеров
Прослушать новость

Пять человек пострадали при обрушении пешеходного моста в Вашингтоне

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

В Вашингтоне в результате обрушения пешеходного моста пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарно-спасательную службу американской столицы.

Инцидент произошел в среду, 23 июня. Конструкция моста обрушилась на шоссе DC-295. Предполагается, что это случилось из-за столкновения автоцистерны с топливом с одной из его опор, содержимое вытекло в ливневую канализацию. Пятеро пострадавших доставлены в больницы, угрозы их жизни нет. Шоссе будет закрыто по крайней мере в течение суток.

3 мая в Мехико произошло обрушение метромоста на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos. Причиной стало столкновение автомобиля с одной из опор сооружения. Под обрушенными конструкциями оказались несколько автомобилей, которые ехали по дороге под линией метро. В результате инцидента погибли более 20 человек и около 70 пострадали.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Опубликовано видео обрушения пешеходного моста на российской трассе
В российском городе пешеходный мост рухнул на проезжую часть
Под Мурманском восстановили разрушенный железнодорожный мост
Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье превысило 50