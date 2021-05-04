Момент крушения моста в Мехико попал на видео

Момент крушения моста с проходившим по нему поездом в Мехико (Мексика) попал на видео. Соответствующий ролик в Twitter опубликован diario24horas.

На видео заметно, как обрушивается часть конструкции моста в момент прохода по нему поезда.

Согласно Reuters, в результате инцидента погибли более десяти человек и около 70 пострадали.

Инцидент произошел вечером 3 мая на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos. Причиной обрушения моста стало столкновение автомобиля с одной из опор сооружения. Под обрушенными конструкциями оказались несколько автомобилей, которые ехали по дороге под линией метро. На месте происшествия работают медицинские специалисты и пожарные.

В апреле момент обрушения пешеходного моста на трассе под Екатеринбургом попал на видео. На размещенных кадрах видно, как проезжающая под мостом фура задевает сооружение, после чего сооружение подлетает в воздух. Его подсветка отключается. Затем переход падает на проезжую часть, полностью ее перекрыв.