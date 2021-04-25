Опубликовано видео обрушения пешеходного моста на российской трассе

Момент обрушения пешеходного моста рухнул на трассе под Екатеринбургом попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «360tv».

На размещенных кадрах видно, как проезжающая под мостом фура задевает сооружение, после чего сооружение подлетает в воздух. Его подсветка отключается. Затем переход падает на проезжую часть, полностью ее перекрыв.

По информации Telegram-канала E1.RU, мост уже убрали с российской трассы, освободив путь для автомобилей.

Инцидент произошел в субботу, 24 апреля. По словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, водитель грузовика из Татарстана с автоприцепом вез спецоборудование из города Асбеста Свердловской области в Елабугу. В момент проезда под мостом у грузовика лопнули два колеса, «от большого груза сработал механизм, в результате чего мост обрушился». В результате ЧП никто не пострадал.