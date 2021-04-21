Жилой дом начал «трещать по швам» и попал на видео

В городе Усть-Каменогорске лопнул фасад одного из жилых домов. В итоге здание фактически начало «трещать по швам». Инцидент попал на видео, которое опубликовано в Telegram-канале Hue.
Инцидент произошел в жилом комплексе Кахарман на улице Бауыржана Момышұлы. На видео можно заметить, что трещина в обшивке появилась на уровне седьмого этажа и дошла до четвертого. Вскоре из дыры посыпалась каменная вата и выпали некоторые облицовочные панели.
Здание сдали в эксплуатацию в 2019 году. Спустя время местные жители начали жаловаться на состояние квартир — между этажами отсутствовал утеплитель, а в помещениях становилось холодно. По данным издания Tengrinews.kz, собственники обращались за помощью к местным властям, но проблема не решилась. Устранять последствия аварии будет компания, возводившая дом.
Ранее в апреле в городе Канске Красноярского края у одного из жилых домов на улице Красноярской рухнула стена. Часть фасада
обрушилась от пола до потолка, из-за чего дорога оказалась завалена кирпичами. Вскоре прокуратура региона организовала проверку и пообещала выяснить причины происшествия.