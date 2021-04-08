Жителям дома с рухнувшей стеной захотели в разы повысить коммуналку

Представители одной из челябинских управляющих компаний захотели в семь раз повысить плату за коммунальные услуги. Изменения могут коснуться жителей дома, где произошло обрушение стены. Об этом сообщает издание Znak.

Жители пострадавшего общежития на улице Худякова узнали о возможном повышении тарифа из объявления, в котором идет речь об общем собрании собственников. Инициатором встречи выступила УК «Ремжилзаказчик». Коммунальщики захотели утвердить плату за содержание здания и текущий ремонт в размере почти 150 рублей за «квадрат».

Обозначенная сумма в семь раз превышает среднюю стоимость услуг в городе — на данный момент они обходятся в 20-25 рублей за квадратный метр. «Причем это нужно платить помимо капитального ремонта, воды, света, вывоза мусора. У жителей и так есть вопросы, куда делись деньги, которые они платили все эти годы. Там живут простые люди, откуда у них средства, чтобы платить по таким тарифам?» — отметил депутат Центрального районного совета Марсель Хазиев.

Представители управляющей компании прокомментировали повышение тарифа изданию «74.ру». Они не смогли назвать причину возможного увеличения платы, отметив, что окончательное решение по вопросу примут на собрании с жильцами. Один из инженеров УК пообещал уточнить информацию, но вскоре перестал отвечать на звонки.

Обрушение стены общежития произошло в конце марта 2021 года. Причиной аварии стали протеки в кирпичной кладке. Коммунальщики стали ликвидировать последствия инцидента, а жильцы написали обращения в Следственный комитет, полицию и прокуратуру и попросили проверить деятельность управляющей компании. Собственники пожаловались, что в здании протекает кровля, трескаются стены и фундамент.

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