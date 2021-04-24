В российском городе пешеходный мост рухнул на проезжую часть

В пригороде Екатеринбурга пешеходный мост рухнул на проезжую часть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление автомобильных дорог Свердловской области.

«Крупногабарит проехал, задел мост, мост рухнул», — рассказали в диспетчерской. Там добавили, что движение по трассе пока перекрыто, проводятся работы по устранению последствий инцидента. В результате никто не пострадал.

Как рассказал агентству пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, водитель грузовика из Татарстана с автоприцепом вез спецоборудование из города Асбеста Свердловской области в Елабугу. В момент проезда под мостом у грузовика лопнули два колеса, «от большого груза сработал механизм, в результате чего мост обрушился».

Горелых добавил, что в машине находились владельцы груза, которые покинули место инцидента, сейчас их ищут, чтобы выяснить, было ли у них разрешение на перевозку оборудования. Он уточнил, что правоохранители уже опросили водителя, признаков опьянения у него не обнаружено, пишет «Интерфакс».

Губернатор Евгений Куйвашев поручил оперативно устранить последствия обрушения пешеходного моста на ЕКАД, полиция ищет два 50-тонных подъемных крана, чтобы убрать его с дороги, а областная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Ранее в городе Усть-Каменогорске лопнул фасад одного из жилых домов. В итоге здание фактически начало «трещать по швам». Трещина в обшивке появилась на уровне седьмого этажа и дошла до четвертого. Вскоре из дыры посыпалась каменная вата и выпали некоторые облицовочные панели. Здание было сдано в эксплуатацию в 2019 году.