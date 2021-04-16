Стена рухнула в здании российской школы

Стена обрушилась в здании школы в селе Воздвиженка Приморского края. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

По факту произошедшего Уссурийская городская прокуратура организовала проверку. По требованию надзорного ведомства учебный процесс в школе приостановлен, порядка 220 детей временно переведено на дистанционное обучение. В результате инцидента никто из учащихся и персонала учебного заведения не пострадал. На месте работают специалисты, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в московском районе Люблино сторож школы захотел признания и подложил муляж гранаты в учебное заведение. Мужчина рассказал, что захотел получить награду за бдительность. Он узнал про нее с сайта ЧОПа. Сторож заказал в интернете муляж, вечером положил его за школой, а утром якобы нашел и сообщил в полицию. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели камеры и выяснили, что мужчина врет.