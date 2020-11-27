Появились подробности стрельбы учителя в школе в Нальчике

Учитель, открывший стрельбу в одной из школ Нальчика, за пару дней до происшествия начал заниматься рукоприкладством и ругаться с учениками. Подробности рассказал дядя школьника, устроившего нападение на педагога, передает Telegram-канал LifeShot.

По словам мужчины, преподаватель в последнее время часто кричал на школьников, употребляя грубые выражения. Он якобы спрашивал, с кем из родственников ученика ему «пообщаться», после чего дядя отправился с ним поговорить.

Как пишет LifeShot, школьник пришел на урок истории без подготовки, получил двойку и пошел жаловаться дяде. Тот якобы решил разобраться в ситуации и взял с собой друга.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что конфликт произошел в лицее №2, между учителем и несколькими учениками произошла драка. Собеседник агентства не уточнил, участвовали ли в этом родственники школьника. По данным РИА Новости, учитель стрелял из травматического пистолета в воздух, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Нальчике ученик 9-го класса решил напасть на педагога из-за того, что счел его отношение слишком придирчивым. На встречу с учителем якобы пришли двое мужчин, родственник ученика со своим другом. По данным Baza, один из них получил ранение в грудь. После инцидента нападавшие попытались скрыться, однако учитель вызвал полицию, их задержали. Педагога направили на обследование в больницу.