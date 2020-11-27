Российский учитель открыл стрельбу из-за нападения девятиклассника

В Кабардино-Балкарии школьный учитель открыл стрельбу из-за устроенного девятиклассником нападения. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одной из школ Нальчика после того, как ученик девятого класса решил напасть на педагога, который, по его мнению, слишком придирался к нему. Юноша позвал на подмогу двух старших товарищей. В момент нападения возле школы учитель успел выхватить травматический пистолет и открыть стрельбу.

Как уточняет в своем Telegram-канале издание Baza, на разборку с учителем пришли два взрослых родственника ученика — дядя и его друг. В ходе конфликта один из них получил ранение в грудь. После инцидента нападавшие попытались скрыться, однако учитель вызвал полицию, и напавших задержали. В настоящий момент сам учитель находится на обследовании в больнице.