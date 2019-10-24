Российскую школьницу обвинили в надругательстве над двумя семиклассницами

15-летнюю школьницу из города Коломна Московской области заподозрили в насилии над двумя семиклассницами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, пострадавшие девочки учились в другой школе. Знакомая приревновала их к парню, который ей нравился, после чего отвела школьниц в заброшенный дом и совершила насильственные действия сексуального характера. Утверждается, что при этом она использовала стеклянную бутылку.

Преподаватель из школы, в которой учится подозреваемая, рассказал изданию на условиях анонимности, что девочка состоит на учете в полиции. Школьница с раннего возраста вела себя агрессивно по отношению к окружающим, а позже привлекалась за распитие спиртного и драки, однако ее родители не делали попыток исправить ситуацию. После случившегося она не приходила в школу.

Пострадавшие подали заявление в полицию, проводится доследственная проверка.

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