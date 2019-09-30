Гастарбайтера обвинили в изнасиловании россиянки и ее семилетнего сына

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, инцидент произошел 29 сентября в Мещанском районе Москвы. «К прибывшим оперативникам обратилась 48-летняя домохозяйка. Она сообщила, что ее и семилетнего сына изнасиловал уроженец Белоруссии, проводивший косметический ремонт в их квартире и временно проживавший вместе с ними. С письменным заявлением об изнасиловании женщина не обращалась», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что личность предположительного насильника уже установлена — им оказался 48-летний уроженец Гомеля. По факту инцидента проводится проверка.

11 февраля в Москве мастер сервиса Profi.ru избил и изнасиловал вызвавшую его журналистку. Девушка наняла его, чтобы повесить карниз в квартире. Также «муж на час» украл у потерпевшей iPhone.

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