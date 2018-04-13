Учитель создал «бойцовский клуб» ради дружбы со школьниками и угодил под суд

Учителя средней школы американского штата Коннектикут обвинили в управлении подростковым «бойцовским клубом», передает телеканал Fox News.

Как сообщается, учитель замены Райан Фиш был свидетелем по меньшей мере трех боев, которые прошли в октябре 2017 года. В них участвовали мальчики-подростки 14-16 лет.

«Я правда идиот, хотел так с ними подружиться. Мне очень жаль, я просто хотел стать ближе к детям. Я думал, они просто баловались», — передавало ранее его слова Hartford Courant.

В день, когда о ситуации стало известно руководству школы, Фиш объяснил драки тем, что «мальчишки есть мальчишки». Как сообщил полицейским директор, учитель был уволен сразу же.

Во время расследования один из учеников рассказал, что подозреваемый на уроках делился с ними опытом употребления марихуаны и разрешал рисовать на классной доске мужские половые органы.

Полицейские заинтересовались Фишем лишь в декабре, когда ученик пожаловался социальному работнику, что его побили и обокрали в школе. В дирекции пояснили, что не стали предавать дело огласке, так как считалось, что произошедшая в октябре драка — единичный случай.

Мужчину арестовали в четверг, 12 апреля. До суда, который состоится 8 мая его выпустили под подписку о невыезде и залог в 75 тысяч долларов.

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