Голый физрук из США поиграл в догонялки с младшеклассниками

cbsnews.com

В американском штате Калифорния учитель физкультуры в начальной школе обнажился и бегал за детьми по спортивной площадке. Прибывшая на место полиция арестовала педагога, передает CBS.

В репортаже телеканала показано, как голый мужчина надевает штаны под звук оповестительной сирены, пока персонал учебного заведения вызывает полицейских.

Очевидцы сообщили, что во время урока физрук разделся догола и начал бегать за двумя учениками второго и пятого классов, а затем принялся кататься по земле. Что послужило причиной такого поведения учителя, не уточняется.

Как рассказал один из родителей девочки, которая присутствовала на уроке, увидев происходящее, дети побежали прятаться в здание и звать на помощь других сотрудников школы.

Родители школьников серьезно обеспокоены последствиями того, что пришлось пережить детям. В школе сообщили, что после случившегося с учениками пообщаются психологи.

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