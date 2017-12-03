Учительница в США приняла шестилетнего мальчика с синдромом Дауна за террориста

В городе Пирлэнд (штат Техас) учительница начальной школы вызвала полицию, приняв шестилетнего ученика с синдромом Дауна за террориста. Об этом сообщает телеканал Fox26.

Женщине, которая заменяла постоянного педагога, показалось, что мальчик арабского происхождения Мухаммед сказал «Аллах бум-бум». При этом отец ребенка утверждает, что его сын вообще не разговаривает из-за генетической патологии.

Кроме того, учительница рассказала, будто этот мальчик сексуально домогался ее.

В полиции Пирлэнда рассказали, что провели расследование, но не нашли нечего, что требовало бы вмешательства правоохранительных органов.