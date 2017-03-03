Девушка с синдромом Дауна станет телеведущей после флешмоба в соцсетях

Француженка по имени Мелани (Mélanie), у которой диагностирован синдром Дауна, на время станет телеведущей благодаря флешмобу в соцсетях. Об этом сообщает The Local.

По данным издания, девушка всегда хотела вести прогнозы погоды, а потому создала страницу в Facebook с призывом к французским телеканалам осуществить ее мечту.

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Кроме того, она сняла агитационный ролик, за несколько дней набравший более двух миллионов просмотров. В итоге каналы France 2 и BFM TV пригласили Мэлани провести прогнозы погоды. Выпуски с ней выйдут в эфир 27 марта.

В декабре 2016 года жители восточной части Исландии обратились к ведущему прогноза погоды на местном канале с просьбой перестать загораживать их регион. Зрители возмутились тем, что мужчина никогда не двигается в кадре и предпочитает уделять внимание исключительно западной части страны.