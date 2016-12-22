Жители Исландии попросили ведущего прогноза погоды не загораживать часть страны

Жители восточной части Исландии обратились к ведущему прогноза погоды на местном канале с просьбой перестать загораживать их регион. Об этом сообщает BBC News.

По словам исландцев, они никогда не видели ту часть погодной карты, на которой изображен прогноз для их региона. Зрители программы возмущены, что ведущий никогда не двигается в кадре и предпочитает уделять внимание исключительно западной части страны.

Недовольные граждане создали группу в Facebook под названием «Перестаньте загораживать восток Исландии, дорогие синоптики».

«Завтра в восточной части ожидается небрежная белая рубашка и костюм», — отмечает один из участников сообщества.

Другие пользователи предложили транслирующему прогноз погоды каналу взять на работу ведущего-левшу и загораживать столицу — Рейкьявик — или использовать указку, как это делали журналисты в старые времена.

В ноябре ведущую прогноза погоды на ирландском телеканале TG4 «ударило» молнией во время эфира. Девушка рассказывала об приближающихся грозах, но эфир прервался после того, как она якобы попала под разряд. Сюжет оказался шуткой и был посвящен Хеллоуину, но некоторые зрители поверили в происходящее.