Американское кафе укомплектовали сотрудниками с синдромом Дауна

В американском штате Иллинойс действует кафе, у всех сотрудников которого есть синдром Дауна. Об этом сообщает издание The Independent.

Кафе Hugs + Mugs создано при образовательном центре GiGi's Playhouse, в котором люди с синдромом Дауна учатся грамоте, математике и ораторскому искусству.

Заведение пользуется успехом у местных жителей. Помимо кофе, оно предлагает молочный коктейль и смузи, а также итальянский десерт джелато. Кроме того, там продаются открытки, футболки, бутылки и брелки, украшенные рисунками, которые созданы в действующей при кафе дизайнерской студии.

«Мне нравится считать деньги и давать сдачу», — цитирует издание Daily Herald одну из сотрудниц Hugs + Mugs, 32-летнюю Дженни Павник (Jenny Pavnik). 40-летняя Кристин Максвелл (Christine Maxwell) предпочитает заниматься дизайном сувениров: «Для меня это как моя собственная галерея».

Синдром Дауна — это неизлечимая геномная патология. В большинстве случаев она приводит к задержке роста и умственной отсталости.

3 марта сообщалось, что француженка по имени Мелани (Mélanie), у которой диагностирован синдром Дауна, на время станет телеведущей благодаря флешмобу в соцсетях.