Учитель угодил под суд за оральный секс со спящим школьником

В США учителя обвиняют в сексуальных домогательствах к школьнику. По утверждению юноши, преподаватель без его согласия занялся с ним оральным сексом. Об этом сообщает телеканал ABC News 13.

17-летний ученик техасской средней школы рассказал, что учитель Мануэль Гамбоа (Manuel Gamboa) напоил его пивом. После этого молодой человек уснул у преподавателя дома. Он утверждает, что мужчина занимался с ним оральным сексом, пока тот спал.

Фотографии, подтверждающие произошедшее, юноша нашел у Гамбоа в телефоне, когда взял его, чтобы позвонить. Пострадавший также сообщил полицейским, что на утро почувствовал боль во время мочеиспускания. Он рассказал следователям, что Гамбоа был ему как наставник и помогал школьнику с домашней работой, поскольку тот совсем не владеет английским языком.

В местной больнице подтвердили, что образцы ДНК, обнаруженные на пострадавшем, принадлежат не ему. Учителя арестовали по обвинению в сексуальных домогательствах. Его отпустили под залог в 80 тысяч долларов.

Недавно другой школьник в США похвастался сексом с учительницей. Ей также предъявили обвинения в сексуальных домогательствах.

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