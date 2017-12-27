Отец застукал 13-летнего сына во время секса с 44-летней учительницей

Техасская полиция арестовала учительницу местной средней школы, ей предъявлены обвинения в растлении малолетних. Об этом 26 декабря сообщил телеканал ABC 13.

Отец 13-летнего школьника застал сына во время любовных утех с учительницей на заднем сиденье автомобиля. Разоблачение произошло в разгар праздничных каникул.

44-летнюю Рэйчел Гонзалез обвиняют в том, что она поддерживала непристойные отношения с учеником. В телефоне подростка полиция нашла материалы, которые подтверждают его продолжительные отношения с учительницей.

26 декабря телеканал Fox News опубликовал материал о 41-летней учительнице школы специального образования, матери пятерых детей из штата Иллинойс. Ее осудили на 10 лет за растление трех несовершеннолетних.

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