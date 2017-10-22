Учительницу из Флориды обвинили в совращении ученицы у школьной доски

В округе Семинол (Штат Флорида, США) 30-ю учительницу Жаклин Труман обвинили в совращении 15-летней ученицы. Об этом сообщает The Independent.

Ученица рассказала следователям, что занималась с Труман сексом по взаимному согласию от пяти до десяти раз, причем интимная связь проходила прямо в классе.

Учительницу обвинили в развратных действиях по отношению к несовершеннолетнему лицу, в настоящий момент она находится под стражей и активно сотрудничает со следствием.

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16 июля 57-летнего учителя воскресной школы в английском городе Ноттингем Пола О'Нила приговорили к пожизненному заключению за организацию трансляций с изнасилованием детей, живущих на Филиппинах. На суде он согласился с 30 обвинениями, выдвинутыми в его адрес. Среди них — три изнасилования несовершеннолетних, организация или причастность к совершению преступлений, насильное вовлечение 13-летнего ребенка в сексуальный контакт, а также в организации детской проституции.